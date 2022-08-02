Флот Китая полностью окружил Тайвань

Морские силы Китайской народной республики со всех сторон окружили остров Тайвань

2 августа спикер Палаты Представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань.

После многочисленных предупреждений со стороны официальных представителей Китайской народной республики Пекин перешёл к ответным действиям.

Руководство народной освободительной армии Китая объявило о начале широкомасштабных военных учений в море.

В ходе учений Китайской флот занял позиции так, что остров Тайвань оказался окружён со всех сторон.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 