Германия отказывается от приема беженцев с Украины

Немецкие местные органы власти борются с большими проблемами при приеме беженцев из Украины. В некоторых федеральных землях лимиты приема превышены, а средства на финансирование социальной помощи заканчиваются.

С одной стороны, это проблема в жестком немецком регламенте, с другой - незнание языка по-прежнему является барьером, пишет польская Gazeta Wyborcza.

Наихудшая ситуация в Баварии и Саксонии, где местные власти уже несколько недель отказывают в приеме беженцев. Не решает вопрос и тот факт, что большая часть бежавших из Украины, которых в Германию прибыло почти миллион человек, нашли приют в частных домах.

В Нижней Саксонии, где находится 90 000 мигрантов, 17 органов местного самоуправления уже отказались помочь в размещении беженцев. В Северном Рейне-Вестфалии не лучше.

"Теоретически беженцы из Украины могут жить, где хотят. Однако из-за введенных лимитов следующие уже не будут иметь права на социальную помощь", — пишет GW.

Согласно разъяснениям органов местного самоуправления, ограничения на прием беженцев призваны не допустить повторения ситуации, сложившейся во время миграционного кризиса 2015 года, то есть переполненности классов в школах и поликлиник.

Приезжие из Украины критикуют жесткие немецкие правила, потому что им приходится жить там, где они зарегистрированы. В некоторых случаях это даже абсурдно – одной из украинских семей чиновники отказали в воссоединении с тетей, считая ее дальней родственницей. Она была вынуждена жить в другой федеральной земле.

Поддержка, на которую могут рассчитывать беженцы из Украины, включает оплату и меблировку квартиры, а также материальную помощь безработным. Те, кто получил вид на жительство, могут работать, но также возникают проблемы, считают в Институте экономических исследований. Из 350 тысяч украинцев лишь половине, ищущих работу, удалось это сделать. Самым большим барьером, несмотря на организованные курсы, остается незнание языка.