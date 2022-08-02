21 китайский самолет, в том числе 18 истребителей влетели в опознавательную зону ПВО Тайваня

Во вторник, в день прибытия в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, 21 китайский военный самолет, в том числе 18 истребителей, нарушили опознавательную зону ПВО Тайваня (ADIZ), сообщило местное оборонное ведомство.

Министерство также заявило, что Китай угрожает тайваньским городам и портам.

Незадолго до посадки самолета Пелоси в Тайбэе государственное китайское телевидение CGTN сообщило, что над Тайваньским проливом пролетают истребители КНР Су-35. Минобороны Тайваня опровергло эту информацию и заверило армию, что полностью контролирует происходящее в окрестностях острова и "ответит соответствующими действиями на угрозы противника".

Среди 21 самолета КНР было 10 истребителей Shenyang J-16, 8 истребителей Shenyang J-11, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Shaanxi KJ-500, один самолет Shaanxi Y-8 и один Shaanxi Y-9.

Как подчеркивается в заявлении Минобороны, в ответ на эти нарушения тайваньская сторона направила свои боевые самолеты для наблюдения за ситуацией. Были активированы системы противоракетной обороны и отправлены радиопредупреждения.

Это было не самое серьезное нарушение зоны в истории. Рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда 56 военных самолетов КНР находились в зоне ПВО Тайваня. По мнению экспертов, рекордное вторжение было связано с 72-й годовщиной образования Китайской Народной Республики, отмечавшейся в то время в Пекине.

Министерство обороны Тайваня объявило, что армия находится в состоянии готовности и что народ Тайваня не должен бояться китайских военных учений вокруг острова.

С тех пор, как стала появляться информация о возможном прибытии Пелоси на Тайвань, Пекин резко выступил против визита, назвав его серьезной провокацией и демонстративно организовал военные учения с боевыми патронами.

Во вторник, после прибытия Пелоси в Тайбэй вместе с делегацией конгрессменов, МИД КНР осудил визит, а командование Народно-освободительной армии Китая заявило, что, начиная с вечера вторника, оно будет проводить серию совместных военно-морских и авиационных маневров и огневых учений в районах на севере, юго-западе и юго-востоке Тайваня.

Китайская сторона также направила военно-морской флот в район тайваньского острова Ланьюй. Также поступали сообщения о концентрации военных в китайской провинции Фуцзянь, расположенной недалеко от Тайваньского архипелага.