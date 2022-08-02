Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале эвакуации жителей Донецкой области

В Кировоградскую область прибыл первый поезд с эвакуированными из Донецкой области. Такая необходимость возникла в связи с отсутствием условий для того, чтобы нормально пережить зиму.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своём Telegram сообщила о начале обязательной эвакуации жителей Донецкой области. Первый поезд прибыл в городок Кроповницкий, один из административных центров Кировоградской области.

Принятое решение Верешук аргументировала тем, что зимой в Донецкой области не будет отопления в связи с полным отсутствием газоснабжения. Всего украинским властям предстоит эвакуировать 200-240 тыс. человек.

Жители области могут остаться в своих домах, но при этом им необходимо будет подписать документ о том, что они будут нести персональную ответственность за свою жизнь.