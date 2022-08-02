NI: США ввели санкции против предполагаемой подруги Путина - Алины Кабаевой

Алина Кабаева, которая была романтически связана с российским лидером, была подвергнута американским санкциям.

В этом заявлении 39-летняя Кабаева описывается как имеющая “близкие отношения с Путиным”. Она является бывшим депутатом Государственной Думы “и в настоящее время возглавляет Национальную медиа-группу, прокремлевскую империю теле-, радио- и печатных организаций”.

В апреле The Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность введения санкций против Кабаевой, но были опасения, что такой шаг приведет к обострению напряженности, учитывая ее близость к Путину.

Кабаева ранее подвергалась санкциям со стороны Европейского союза и Соединенного Королевства.

США также вводят визовые ограничения в отношении 893 должностных лиц Российской Федерации и “31 иностранного государственного чиновника, которые действовали в поддержку предполагаемой аннексии Россией Крымского региона Украины и тем самым угрожали или нарушали суверенитет Украины”, - сказал Блинкен.

Многие из назначений, объявленных США, нацелены на олигархов, против которых ранее были введены санкции со стороны таких союзников, как Великобритания, Австралия, Канада и Европейский союз. Они приходят, когда война в Украине идет уже шестой месяц.