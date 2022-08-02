2 августа власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей Донецкой области
В подконтрольной Украине части Донецкой области началась принудительная эвакуация мирных жителей. Во вторник, 2 августа, первый поезд прибыл в город Кропивницкий, сообщает агентство "Укринформ".
Поездом приехали 136 женщин, детей, стариков и тех, кого трудно обойти. Украинские власти хотят эвакуировать жителей с территорий Донецкой области до начала отопительного сезона.
"Людей не заставляют уезжать, а все, кто остается, должны подписать соответствующий документ и понимать, что они несут личную ответственность за все последствия", — заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
Он добавил, что лицо, подписывающее документ, получает разъяснения относительно требований Административно-процессуального кодекса Украины и Уголовного кодекса Украины. Родители несут прямую ответственность за своих детей, как поясняется в документе.
29 июля этого года Правительство Украины создало координационный штаб по эвакуации граждан из Донецкой области. Его возглавляет министр интеграции Ирина Верещук, в его состав входят представители министерств и военной администрации.
Опубликовано: Николай Скира
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