Джен просто нравится быть влюблённой: первый муж Дженифер Лопес усомнился в долговечности её брака

Оджани Ноа, первый муж Дженифер Лопес, прокомментировал её брак с Беном Аффлеком.

Свадьба Дженифер Лопес и Бена Аффелека, которые снова воссоединились после несостоявшейся помолвки 2003 года, заставляет снова говорить об этой паре. Репортёры даже придумали ей название - "Беннифер".

Не остался в стороне и Оджани Ноа, первый муж звезды. Они были женаты в 1997-1998 годах.

48-летний Ноа дал интервью американскому изданию Mail On Sundey. Бывший супруг поп дивы пожелал ей счастья, но усомнился в долговечности её брака. Джен любит быть влюблённой - говорит Ноа. Как только это чувство пройдёт, распадётся и брак.

53-летняя Дженифер Лопес была помолвлена шесть раз и четыре раза выходила замуж.