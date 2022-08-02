Китай отреагировал на посещение Тайваня спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси

Вечером 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Пекина о серьезных последствиях такого визита.

Визит Пелоси спровоцировал усиление напряженности в отношениях между Китаем и США. Китай заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая может быть аннексирована силой в случае необходимости, и рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников как признание суверенитета острова.

Министерство обороны Китая заявило во вторник вечером, что проведет серию целенаправленных военных операций для защиты национального суверенитета в ответ на визит Пелоси.

Ведомство пообещало решительно воспрепятствовать внешнему вмешательству и сепаратистским попыткам «независимости Тайваня.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что предательство Вашингтона в тайваньском вопросе подрывает доверие к нему в стране.

По его словам, некоторые американские политики играют с огнем в вопросе Тайваня. Он подчеркнул, что данный инцидент показывает Америку как крупнейшего в мире саботажника.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин говорит, что США и Тайвань вступили в сговор, чтобы первыми пойти на провокацию, и Китай был вынужден действовать только в целях самообороны.

По ее словам, любые контрмеры, которые примет Китай, будут оправданными и необходимыми перед лицом недобросовестного поведения Вашингтона.

Сама Пелоси заявила в заявлении сразу после своего прибытия, что визит американской делегации чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня.