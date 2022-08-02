На солиста Ли Райан за дебош в самолете надели наручники

39-летнему музыканту не понравилось, что на борту самолета ему не дали алкогольных напитков.

Ли Райан был арестован за дебош в салоне самолета. Таким образом музыкант отреагировал на отказ дать ему спиртное на борту.

Солист группы Blue летел из Глазго в аэропорт Лондон-Сити. Как утверждается, музыкант оскорблял бортпроводников, которые не дали ему алкоголь. Сразу после приземления на Ли надели наручники, сообщает Космополитен.

Как оказалось, персонал о скандале сообщил по рации. Ли на взлетно-посадочной полосе встретил полицейский фургон с правоохранителями. Артист после ареста за нарушение общественного порядка провел всю ночь в камере.

По словам одного из пассажиров, в результате инцидента рейс был задержан на 20 минут. Очевидец рассказал, что артист себя вел неадекватно.

«Когда стало ясно, что алкоголь он не получит, он стал со стюардессами агрессивным. В какой-то момент артист встал с места и стал ходить вверх и вниз по проходу, хотя ему сказали сесть. Мало того, он даже забежал за шторы бортпроводников", - инсайдер отметил, что это "было сумасшедшее поведение".

Другой пассажир также признал, что поведение Райана «было действительно пугающим».

В полиции факт дебоша на борту лайнера подтвердили. Представитель полиции сообщил, что "был задержан 39-летний мужчина за нарушение общественного порядка".

По словам правоохранителя, дебошира оставили в участке полиции Восточного Лондона, и на другой день отпустили под следствие.

Ранее музыкант говорил о своей борьбе с пагубной зависимостью, называя себя «хорошим алкоголиком» с большим стажем. Певец переехал жить в Испанию в 2020 году с возлюбленной Верити Пэрис. В марте они тайно поженились, пара воспитывает дочь.