В ОПЕК назвали настоящие причины роста цен на нефть

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис заявил, что членство России в ОПЕК+ жизненно важно для успеха соглашения.

Он подчеркнул, что ОПЕК не конкурирует с Россией и назвал страну крупным и очень влиятельным игроком на мировой энергетической карте.

ОПЕК+ представляет собой альянс Организации стран-экспортеров нефти, а также их союзников во главе с Россией.

Бывший губернатор Кувейта Аль-Гаис возглавит свое первое заседание ОПЕК+ 3 августа. Там будет рассматриваться вопрос о сохранении добычи нефти в сентябре без изменений.

Ранее США призывали альянс увеличить поставки нефти. Об этом Джо Байден говорит во время встречи с руководством Саудовской Аравии.

Не исключено, что члены ОПЕК+ обсудят небольшое увеличение добычи. Аль-Гаис рассказал журналистам, что ОПЕК не контролирует цены на нефть, а практикует настройку рынков в плане спроса и предложения.

Он описал нынешнее состояние нефтяного рынка как нестабильное и турбулентное. По его словам, недавний рост цен на нефть связан не только с российско-украинским конфликтом.

По словам Аль-Гаиса, цены на нефть будут зависеть от инвестиций в области бурения, разведки и добычи.