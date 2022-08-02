Фу Цонг потребовал, чтобы США вывезли своё ядерное оружие из Европы

Представитель МИД КНР Фу Цонг заявил, что Соединённые Штаты должны вывезти своё ядерное оружие из Европы.

Во вторник, 2 августа 2022 года, глава делегации Китайской Народной Республики Фу Цонг на заседании по обсуждению Договора о нераспространении ядерного оружия выдвинул требование к США.

Фу Цонг сообщил, что КНР считает необходимым вывоз атомного оружия Соединённых Штатов с хранилищ расположенных на территории европейских государств, а также не распространять ядерные ракеты в любых других странах.