Фермеры рассказали, чем подкармливать тыкву в августе и сентябре

Тыква – достаточно неприхотливое растение. Но для получения хорошего урожая нужно обеспечить ей должный уход, в том числе грамотные подкормки.

В течение всего сезона тыкву можно подкармливать органикой. Для этого прекрасно подходит травяной настой, который делают из скошенной травы или сорняков.

Зеленую массу нужно сложить в мешки и оставить их на солнце. Через несколько дней, когда трава потемнеет, ее складывают в ведро, добавляют воду и древесную золу, настаивают 3 часа.

После этого удобрение готово к использованию, разбавлять его водой не нужно. Перед внесением почву необходимо хорошо увлажнить.

В августе тыкву можно подкармливать настоем из одуванчиков и крапивы. Растения вырывают с корнем, измельчают и заливают водой.

Состав настаивается около 2 недель. Перед внесением литр концентрата нужно разбавить ведром воды, лучше всего – отстоявшейся.

Древесную золу можно применять не только в качестве компонента настоев, но и саму по себе. Она содержит фосфор и кальций, которые положительно влияют на вкусовые качества плодов.

Эти же элементы должны присутствовать и в минеральных составах. Для тыквы подходит суперфосфат, разведенный в воде, а также сульфат калия.