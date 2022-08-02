Фермеры рассказали, чем подкармливать тыкву в августе и сентябре

Тыква – достаточно неприхотливое растение. Но для получения хорошего урожая нужно обеспечить ей должный уход, в том числе грамотные подкормки.

В течение всего сезона тыкву можно подкармливать органикой. Для этого прекрасно подходит травяной настой, который делают из скошенной травы или сорняков.

Зеленую массу нужно сложить в мешки и оставить их на солнце. Через несколько дней, когда трава потемнеет, ее складывают в ведро, добавляют воду и древесную золу, настаивают 3 часа.  

После этого удобрение готово к использованию, разбавлять его водой не нужно. Перед внесением почву необходимо хорошо увлажнить.

В августе тыкву можно подкармливать настоем из одуванчиков и крапивы. Растения вырывают с корнем, измельчают и заливают водой. 

Состав настаивается около 2 недель. Перед внесением литр концентрата нужно разбавить ведром  воды, лучше всего – отстоявшейся. 

Древесную золу можно применять не только в  качестве компонента настоев, но и саму по себе. Она содержит фосфор и кальций, которые положительно влияют на вкусовые качества плодов.

Эти же элементы должны присутствовать и в минеральных составах. Для тыквы подходит суперфосфат, разведенный в воде, а также сульфат калия. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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