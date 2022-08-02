Фермеры рассказали, чем подкармливать тыкву в августе и сентябре
Тыква – достаточно неприхотливое растение. Но для получения хорошего урожая нужно обеспечить ей должный уход, в том числе грамотные подкормки.
В течение всего сезона тыкву можно подкармливать органикой. Для этого прекрасно подходит травяной настой, который делают из скошенной травы или сорняков.
Зеленую массу нужно сложить в мешки и оставить их на солнце. Через несколько дней, когда трава потемнеет, ее складывают в ведро, добавляют воду и древесную золу, настаивают 3 часа.
После этого удобрение готово к использованию, разбавлять его водой не нужно. Перед внесением почву необходимо хорошо увлажнить.
В августе тыкву можно подкармливать настоем из одуванчиков и крапивы. Растения вырывают с корнем, измельчают и заливают водой.
Состав настаивается около 2 недель. Перед внесением литр концентрата нужно разбавить ведром воды, лучше всего – отстоявшейся.
Древесную золу можно применять не только в качестве компонента настоев, но и саму по себе. Она содержит фосфор и кальций, которые положительно влияют на вкусовые качества плодов.
Эти же элементы должны присутствовать и в минеральных составах. Для тыквы подходит суперфосфат, разведенный в воде, а также сульфат калия.
Опубликовано: Светлана Репина
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