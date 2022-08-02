Председатель Главного управления разведки Украины: перед нанесением ударов HIMARS мы получаем данные от коллег из США
Вадим Скабицкий, председатель Главного управления разведки Украины в своём Telegram поделился информацией о сотрудничестве с разведками стран НАТО.
Председатель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил о том, что перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, украинские военные консультируются со специалистами Пентагона. При этом американцы могут отменить удар, если цель им покажется малозначительной.
Мы получаем данные в режиме реального времени и отличные снимки с американских и британских спутников. У нас в целом налажены отличные взаимоотношения с иностранными коллегами в этой области - сообщает Скабицкий.
Украина получила от США 12 систем HIMARS. В ближайшее время ВСУ планирует получить ещё 8 РСЗО этого типа. Специалистами Пентагона обучено 200 украинских военных применению HIMARS и подготовка ещё большего количества продолжается.
Опубликовано: Максим Алексеев
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