Председатель Главного управления разведки Украины: перед нанесением ударов HIMARS мы получаем данные от коллег из США

Вадим Скабицкий, председатель Главного управления разведки Украины в своём Telegram поделился информацией о сотрудничестве с разведками стран НАТО.

Председатель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил о том, что перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, украинские военные консультируются со специалистами Пентагона. При этом американцы могут отменить удар, если цель им покажется малозначительной. 

Мы получаем данные в режиме реального времени и отличные снимки с американских и британских спутников. У нас в целом налажены отличные взаимоотношения с иностранными коллегами в этой области  - сообщает Скабицкий. 

Украина получила от США 12 систем HIMARS. В ближайшее время ВСУ планирует получить ещё 8 РСЗО этого типа. Специалистами Пентагона обучено 200 украинских военных применению HIMARS и подготовка ещё большего количества продолжается. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 