Председатель Главного управления разведки Украины: перед нанесением ударов HIMARS мы получаем данные от коллег из США

Вадим Скабицкий, председатель Главного управления разведки Украины в своём Telegram поделился информацией о сотрудничестве с разведками стран НАТО.

Председатель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил о том, что перед применением реактивных систем залпового огня HIMARS, украинские военные консультируются со специалистами Пентагона. При этом американцы могут отменить удар, если цель им покажется малозначительной.

Мы получаем данные в режиме реального времени и отличные снимки с американских и британских спутников. У нас в целом налажены отличные взаимоотношения с иностранными коллегами в этой области - сообщает Скабицкий.

Украина получила от США 12 систем HIMARS. В ближайшее время ВСУ планирует получить ещё 8 РСЗО этого типа. Специалистами Пентагона обучено 200 украинских военных применению HIMARS и подготовка ещё большего количества продолжается.