Фермеры назвали лучшие подкормки для выращивания крепкого и сладкого перца
Перцу необходимо дополнительное питание, поскольку во время плодоношения он расходует много сил. Обеспечить такую подпитку помогают специальные подкормки.
Если перцу не хватает питательных веществ, у него высыхают и опадают цветы и завязи. На хороший урожай в таком случае можно не рассчитывать.
Для того, чтобы плоды были сочными и сладкими, растению нужны магний и калий в период плодоношения.
Обеспечить необходимое количество калия поможет зольная подкормка. Заодно снизится риск развития вершинной гнили плодов.
Для приготовления раствора нужно развести в ведре воды литр золы и добавить 500 мл столового уксуса. Туда же добавляется 0,5 ст.л. мочевины. Этим составом растение поливают под корень.
Источником калия является и травяной настой, лучше всего – из крапивы. В ведро укладывают траву, кладут гнет и заливают горячей водой.
В ведро добавляют 30 г дрожжей, предварительно разведенных в теплой воде. Удобрение настаивается сутки, разбавляется водой в соотношении 1:2 и выливается под корень.
Для подкормки с магнием используются листья свеклы, одуванчика, лебеды, шпината. Их заливают водой и настаивают сутки. Раствор можно использоваться для внесения в грунт и опрыскивания.
Опубликовано: Светлана Репина
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