Фермеры рассказали, что делать с морковью в августе, чтобы она стала сладкой и крупной
В августе нужно не просто дожидаться, когда можно будет выкапывать морковь, но и принимать меры, чтобы она оказалась сладкой и хорошо хранилась.
Для этого в начале месяца нужно осмотреть посадки и при необходимости сделать прореживание. Между корнеплодами должно быть по 5-7 см, чтобы их хватало солнца и питания.
Как и в любое другое время, в последний месяц лето землю на морковных грядках нужно рыхлить. Если на почве появляется корка, плоды перестают получать кислород и плохо развиваются.
В августе важны и подкормки. Растению по-прежнему нужен азот, но уже в меньших количествах, чем в начале лета. Этот элемент делает плоды сладкими.
Нужны также калий и фосфор. Можно подкармливать морковь калиевой селитрой. Ложку вещества разводят в ведре воду и поливают растения дважды с перерывом в 2 недели.
Можно обойтись и без минеральных удобрений. Все необходимые элементы содержатся в древесной золе. 1 л золы смешивают с 1 л уксуса, затем разводят в воде.
В качестве источника калия можно использовать травяной настой. Наибольшее количество этого микроэлемента содержится в крапиве.
Ее в свежем виде складывают в емкость, заливают водой и неделю настаивают на солнце. Потом концентрат разбавляют в соотношении 1:10 и поливают грядки раз в неделю.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Китай объявил о начале масштабных военных манёвров в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Фермеры рассказали, почему лопаются помидоры на кустах и как этого избежать
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре