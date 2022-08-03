Фермеры рассказали, что делать с морковью в августе, чтобы она стала сладкой и крупной

В августе нужно не просто дожидаться, когда можно будет выкапывать морковь, но и принимать меры, чтобы она оказалась сладкой и хорошо хранилась.

Для этого в начале месяца нужно осмотреть посадки и при необходимости сделать прореживание. Между корнеплодами должно быть по 5-7 см, чтобы их хватало солнца и питания.

Как и в любое другое время, в последний месяц лето землю на морковных грядках нужно рыхлить. Если на почве появляется корка, плоды перестают получать кислород и плохо развиваются.

В августе важны и подкормки. Растению по-прежнему нужен азот, но уже в меньших количествах, чем в начале лета. Этот элемент делает плоды сладкими.

Нужны также калий и фосфор. Можно подкармливать морковь калиевой селитрой. Ложку вещества разводят в ведре воду и поливают растения дважды с перерывом в 2 недели.

Можно обойтись и без минеральных удобрений. Все необходимые элементы содержатся в древесной золе. 1 л золы смешивают с 1 л уксуса, затем разводят в воде.

В качестве источника калия можно использовать травяной настой. Наибольшее количество этого микроэлемента содержится в крапиве.

Ее в свежем виде складывают в емкость, заливают водой и неделю настаивают на солнце. Потом концентрат разбавляют в соотношении 1:10 и поливают грядки раз в неделю.