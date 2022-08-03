Фермеры рассказали, почему лопаются помидоры на кустах и как этого избежать
Томаты, которые хорошо росли весь сезон и обещали достойный урожай, иногда вдруг начинают лопаться прямо на кустах. Причины могут быть разными.
Одна из них – нарушение режима полива, причем одинаково опасны как чрезмерное увлажнение, так и недостаток воды.
Помидоры нужно поливать равномерно. При обильном поливе плоды получают слишком много влаги, из-за чего их кожица трескается. Это может случиться даже с недозревшими плодами.
Обильный полив сразу после сильной жары тоже приводит к растрескиванию. Бывает и так, что отрегулировать количество влаги нельзя, например, во время сильного дождя. Особенно опасны ливни, которые сменяются ярким солнцем.
Защитить помидоры от жары поможет маленькая хитрость. Нужно растворить в ведре воды 2 ст.л. зубного порошка и опрыскать растения для защиты от ультрафиолета.
Помидоры лопаются при избытке азота. Этот элемент обеспечивает хороший вкус и сахаристую структуру плодов, но его не должно быть слишком много.
В период налива томатов не следует использовать коровяк или куриный помет из-за высокой концентрации азота. Лучше выбирать составы с калием. Среди органических удобрений нужными свойствами обладает настой крапивы.
Растрескивание помидоров может стать следствием перепадов температур. Избежать этого помогает регулярное проветривание теплицы.
Опубликовано: Светлана Репина
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