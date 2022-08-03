Китай объявил о начале масштабных военных манёвров в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Учения народно-освободительной армии Китая проводятся на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пэлоси на Тайвань.

Китайское информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на Восточное командование НОАК сообщило, что военные манёвры будут проводиться с вечера 2 августа.

В непосредственной близости от Тайваня пройдут пуски дальнобойных ракет. У восточного побережья острова - обычные стрельбы из управляемых систем вооружения. Таким образом Китай демонстрирует решимость в ответ на американскую экспансию и поддержки сепаратизма на Тайване.

Кроме того, запланированы манёвры с участием флота и ВВС к северу, юго-западу и юго-востоку от мятежного острова.