Фермеры дали подсказки, как увеличить урожайность крыжовника

У крыжовника непродолжительный период плодоношения. Продлить его практически невозможно, зато можно повысить урожайность каждого куста.

Крыжовнику необходима обрезка, поскольку он быстро разрастается, и питание уходит на лишние побеги. Ветки заслоняют друг друга от солнца.

Обрезку проводят дважды за год. Весной удаляют ветки со следами заболеваний, повреждений, а также лежащие на земле. Летом обрезают все побеги, кроме 4-5 самых крепких.

Подкармливать крыжовник весной нужно составами с азотом, в период цветения и налива плодов – с калием и фосфором. Осенью используют нитрофоску, перед зимой – навоз.

Крыжовнику не нужен постоянный полив, он одинаково чувствителен и к чрезмерному количеству влаги, и к пересыханию почвы.

Но в некоторые периоды поливать растение все же необходимо. Это время формирования завязей, налива ягод и после сбора урожая.

В большинстве случаев крыжовнику не требуется дополнительное опыление. Но можно посадить рядом другие сорта растения. Это позволит увеличить урожайность.

Для защиты от болезней проводится специальная обработка. Против мучнистой росы эффективна бордоская жидкость, от белой пятнистости и антракноза – медный купорос.