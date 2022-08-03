Из-за визита Нэнси Пелоси Китай ввел запрет на импорт из Тайваня

Китай запретил ввоз тысяч тайваньских продуктов питания, в том числе фруктов, овощей, выпечки и детских товаров, сообщили японское Nikkei Asia и агентство Reuters. Это решение должно было быть принято за день до визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Нэнси Пелоси, президент Палаты представителей США, прибыла в Тайбэй 2 августа вечером по местному времени. Сам план визита американского политика на Тайвань возмутил китайские власти.

Еще до того, как Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя, Китай поднял несколько боевых самолетов, пролетевших вблизи центральной линии, разделяющей Тайваньский пролив. Это не единственные решения Пекина.

Китай ввел ограничения на ввоз продуктов питания из Тайваня. По подсчетам японской ежедневной газеты Nikkei Asia, действие экспортных лицензий было приостановлено более чем для 2000 товаров, в том числе фруктов, овощей, выпечки и детских товаров, напитков и морепродуктов. Товары были помечены как "приостановленные" на сайте китайской таможни, хотя срок действия лицензий на некоторые товары не истекает до 2027 года.

"Ограничения — это достаточно явная попытка наказать Тайвань за действия американцев. Китай продолжает манипулировать своей экономикой, чтобы управлять политическими отношениями и действиями Тайваня. Это еще одно свидетельство жесткого подхода Китая к диктовке китайско-тайваньских отношений", - сказал Куан-Тин Чен, президент аналитического центра Тайваньского фонда NextGen и преподаватель Тамканского университета.

Агентство Reuters также сообщило, что Китай приостановил импорт некоторых тайваньских товаров. Менеджер по продажам тайваньского производителя сказал, что узнал о запрете на импульсивные действия, когда заканчивал свою вечернюю смену.

В список приостановленных продуктов входят ведущие тайваньские бренды, такие как Taisun, AGV Products, Wei Chuan Foods, Wei Lih Food и I-Mei Foods. Китайское таможенное агентство не указало причину приостановки на своем сайте.

По данным Министерства финансов, в прошлом году Тайвань экспортировал в Китай продуктов питания, напитков и алкоголя на сумму 683 миллиона долларов. Поставки тайваньской еды и напитков в первой половине этого года оценивались в 183 миллиона долларов.

В прошлом году Китай приостановил импорт тайваньских продуктов питания, таких как ананасы и яблоки.