Пелоси утверждает, что США не откажутся от поддержки Тайваня
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что гордится дружбой между американским континентом и Тайванем.
В среду, 3 августа 2022 года, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своей встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь заявила, что гордится высоким уровнем взаимоотношений между Вашингтоном и Тайбэем.
Пелоси также подчеркнула, что полна решимости сохранять и наращивать поддержку Тайваня всеми возможными способами, несмотря на угрозы со стороны Китайской Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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