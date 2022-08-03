Пелоси утверждает, что США не откажутся от поддержки Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что гордится дружбой между американским континентом и Тайванем.

В среду, 3 августа 2022 года, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своей встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь заявила, что гордится высоким уровнем взаимоотношений между Вашингтоном и Тайбэем.

Пелоси также подчеркнула, что полна решимости сохранять и наращивать поддержку Тайваня всеми возможными способами, несмотря на угрозы со стороны Китайской Народной Республики.