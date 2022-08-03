Первое судно с украинской кукурузой прибыло в порт Стамбула

Первое с начала российской спецоперации судно с украинской кукурузой прибыло в Стамбул вечером во вторник, 2 августа.

Корабль вышел из Одессы. По сообщению турецкой газеты Daily Sabah, в среду утром он будет досмотрено, а затем отправлено в Ливан.

Досмотр судна организует Объединенный координационный центр (СКЦ), созданный после подписания соглашения о разблокировании экспорта украинской сельхозпродукции через Черное море представителями Украины и России.

Балкер Razoni под флагом Сьерра-Леоне перевозит 26 000 тонн кукурузы для доставки в ливанский порт Триполи.

Ранее во вторник генерал ОКК Озджан Алтунбудак объявил, что рейс Razoni, начавшийся в понедельник, проходит по плану. Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром в рамках договоренности о возобновлении украинского экспорта.

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. В июле Украина и Россия достигли соглашения с Турцией и ООН о разблокировании экспорта зерна из Украины, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис и снизить цены на продовольственные товары, которые выросли после начала российской военной специальной операции в Украине.