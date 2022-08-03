Минфин США ввел санкции против Алины Кабаевой, Рашникова и сына Гурьева

Министерство финансов США объявило во вторник, 2 августа, что введет санкции в отношении Алины Кабаевой, сообщает CNN.

Санкции коснутся и других представителей российской элиты, а также организаций и лиц, причастных к попыткам обойти наложенные санкции.

39-летняя Кабаева — бывшая гимнастка, обладательница двух олимпийских медалей (бронза в Сиднее в 2000 году и золото в Афинах четыре года спустя) и депутат Госдумы. В настоящее время она является главой крупнейшего российского медиахолдинга "Национальная Медиа Группа".

Министерство финансов США заявило, что Кабаева "имеет близкие отношения с Владимиром Путиным". По этой причине ЕС и Великобритания уже ввели против нее санкции. Как добавляет Wall Street Journal, Кабаева, уроженка Ташкента (Узбекистан), также должна была быть внесена в санкционный список США, но изначально признавалось, что это помешает усилиям по мирным российско-украинским переговорам.

Последние санкции США касаются также сына олигарха Андрея Гурьева и его яхты стоимостью 120 миллионов долларов, а также олигарха Виктора Рашникова, активно работающего в металлургической отрасли, со своей компанией "Магнитогорский металлургический комбинат" и двумя филиалами, зарегистрированными в Турции.

Кроме того, государственная финансовая организация ППИТ была внесена в санкционный список за то, что пыталась по мнеию Минфина США обойти санкции, наложенные на Российский фонд прямых инвестиций путем перевода заблокированных средств из фонда.

Госдепартамент США также объявил о собственных санкциях в отношении еще трех олигархов, членов пророссийского правительства Херсонской области и 24 организаций, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью.