США перебросили в Италию ультрасовременные истребители Legacy Hornets
Истребители Legacy Hornets из Корпуса морской пехоты США дислоцируются в Европе с июня. 1 августа на авиабазе Авиано в Италии приземлились четыре самолета, принадлежащие 323-й истребительной эскадрилье Death Rattlers.
В июне этого года из США в Европу было переправлено 10 самолетов. Сначала они оказались в Шотландии и Исландии. После двухдневного пребывания в этих странах они на заключительном этапе отправились на авиабазу назначения в Польше, в Ласке.
Сейчас четыре перелетели в Авиано, где будут дислоцироваться несколько недель. Неизвестно, присоединятся ли к ним оставшиеся машины и когда. Утверждается, что изменение позиции связано с напряженностью в отношениях между Сербией и Косово на Балканах.
Есть также мнение, что этот шаг был необходим для того, чтобы освободить место для дюжины самолетов F-22 Raptor, которые США размещают в Польше для усиления восточного фланга НАТО .
"Шершни" прибыли в Италию с четырьмя топливными баками, капсулой Litening на центральном пилоне под фюзеляжем и ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder AAM.
Опубликовано: Николай Скира
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