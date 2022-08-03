Гражданам Беларуси и России разрешат сдавать языковые экзамены TOEFL

Экзамен по английскому языку TOEFL станет доступен для россиян и белорусов с 4 августа.

В среду, 3 августа 2022 года, новостное агентство ТАСС заявило, ссылаясь на представителя компания ETS, что сдача американского экзамена на определение уровня владения английским языком TOFLS снова станет доступен для жителей России и Беларуси.

Сотрудник компании отметил, что возможность прохождения тестирования в экзаменационных центрах также запрещена, однако все желающие россияне и белорусы могут пройти тест удалённо начиная с 4 августа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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