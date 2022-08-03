Дмитрий Нагиев пожаловался на то, что у него из-за таблеток «отказывает мозг»

Актер и телеведущий в интервью «Каравану историй» рассказал о своих серьезных проблемах со здоровьем.

Дмитрий Нагиев признался корреспондентам «Каравана историй», что испытывает ряд проблем со здоровьем.

Бывает, что у него иногда даже «отказывает мозг», сообщает Рамблер.

По словам актера и телеведущего, он многие годы страдает от хронической бессонницы. Чтобы заснуть, ему приходится пить таблетки. И постоянное употребление лекарств в конечном итоге вызвало различные побочные эффекты, в том числе довольно неприятные.

«Судя по решениям, которые принимаю, временами отказывает мозг», - отметил Нагиев.

Сомнолог Павел Кудинов считает, что причиной расстройства сна могли стать тревога и чрезмерная нагрузка. Он подчеркнул, что звезде не следует трудиться в таком напряженном ритме.