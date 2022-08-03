RTL: Шрёдер не намерен извиняться за дружбу с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не намерен извиняться за дружбу с Владимиром Путиным.

В среду, 3 августа 2022 года, экс-канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шрёдер в интервью для немецкого телеканала RTL рассказал о своём отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Шрёдер с уверенностью заявил, что не планирует разрывать свою многолетнюю дружбу с Путиным из-за критики некоторых западных политиков и отметил факт того, что конфликт на Украине мог решиться посредством мирных переговоров, возобновить которые Кремль готов как только киевский режим пойдёт на встречу России.