RTL: Шрёдер не намерен извиняться за дружбу с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не намерен извиняться за дружбу с Владимиром Путиным.
В среду, 3 августа 2022 года, экс-канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шрёдер в интервью для немецкого телеканала RTL рассказал о своём отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Шрёдер с уверенностью заявил, что не планирует разрывать свою многолетнюю дружбу с Путиным из-за критики некоторых западных политиков и отметил факт того, что конфликт на Украине мог решиться посредством мирных переговоров, возобновить которые Кремль готов как только киевский режим пойдёт на встречу России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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