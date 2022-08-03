В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов со сросшимся мозгом

Для того чтобы отделить мальчиков друг от друга, пришлось провести 7 операций, последняя длилась 27 часов. За жизнь малышей боролась международная бригада медперсонала, состоящая примерно из 100 человек.

Разделение мальчиков-близнецов со сросшимися головами прошло успешно. Финансированием занималась благотворительная организация Gemini Untwined.

После серии операций дети пока находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно.

Рождение сиамских близнецов - это большая редкость, на 200 тыс родов приходится один такой случай.

На свет появляются младенцы со сращением в области груди, бедер, головы. Часто это бывают мертворожденные девочки.

Краниопаги - детки со сросшимся черепом или мозгом - рождаются в 2-5% всех случаев. Максимальная продолжительность жизни таких младенцев - 10 лет.

78% близнецов умирают, так и не дожив до своего первого дня рождения.

На момент проведения операций по разделению мозга малышам из сиамской двойни (Бернардо и Артур Лима) было около 4 лет. Такой случай считается беспрецедентно поздним.

Сросшимся у этой пары был только мозг, остальные жизненно важные органы работают в автономном режиме.

Именно это преимущество дает малышам большой шанс на выживание после проведенных медицинских манипуляций.

Особую сложность для врачей представляли общие мозговые вены, нужно было проделать ювелирную работу, чтобы тщательно их разделить.

Предварительные тренировки проходили на виртуальных моделях в VR-проекции, которые были созданы на основе компьютерной томографии и МРТ головного мозга маленьких пациентов.

Специалистам понадобилось несколько месяцев подобных тренировок, прежде чем они решились оперировать детей вживую.

Мальчики перенесли 7 операций, в которых участвовало около 100 специалистов.

Один из хирургов поделился своим впечатлением о произошедшем: он сказал, что был "абсолютно разбит" по завершении последней операции. Ведь она продолжалась больше суток!

Однако реакция счастливых родителей послужила лучшим оправданием пережитого медиками напряжения.

Когда последняя операция закончилась, произошло то, что часто бывает с разделенными сиамскими близнецами, привыкшими быть одним целым: кровяное давление и ритм сокращений сердца резко увеличились.

Однако по прошествии четырех дней, когда детки смогли, наконец, увидеть друг друга и подержаться за руки, их состояние сразу вернулось к норме.