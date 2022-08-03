Герхард Шрёдер: Запуск "Северного потока-2" самое простое решение газового кризиса
На фоне острого дефицита газа бывший канцлер Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока-2" .
В интервью Stern бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что в условиях сложившегося энергетического кризиса "самым простым решением" было бы скорейшее введение в эксплуатацию "Северного потока-2".
Когда дела пойдут совсем плохо, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет - сказал Шрёдер
По словам бывшего высокопоставленного чиновника, если "Северный поток-2" не будет запущен, Европа столкнётся с катастрофическими последствиями. Когда кризис в Германии усугубится, простые люди спросят, по каким причинам мы отказались от дешёвого российского газа.
Шрёдер подчеркнул, что в своей политической карьере он не всегда был чистым рыночным экономистом. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать фундаментальные принципы рыночной экономики. Если спрос превышает предложение, цены летят вверх.
Опубликовано: Максим Алексеев
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