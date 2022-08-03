Шредер заявил, что не станет извиняться за дружбу с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер сказал, что не будет извиняться за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший глава ФРГ Герхард Шредер 3 августа ответил на критику в свой адрес по поводу того, что он поддерживает отношения с РФ в условиях спецоперации в Украине.

Шредер ответил на это, сказав, что ситуацию можно решить переговорами, к которым руководство России готово.

По словам Шредера, Евросоюз и, в частности Германия и Франция, ничего не делают для установки связи по этому вопросу.

Экс-канцлер добавил, что его переговоры с российской стороной абсолютно легальны с юридической точки зрения, причем они не могут привести к неприятностям лично для него.

Шредер добавил, что для Украины есть путь к безопасности через внеблоковый статус.