Шредер заявил, что не станет извиняться за дружбу с Путиным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер сказал, что не будет извиняться за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Бывший глава ФРГ Герхард Шредер 3 августа ответил на критику в свой адрес по поводу того, что он поддерживает отношения с РФ в условиях спецоперации в Украине.
Шредер ответил на это, сказав, что ситуацию можно решить переговорами, к которым руководство России готово.
По словам Шредера, Евросоюз и, в частности Германия и Франция, ничего не делают для установки связи по этому вопросу.
Экс-канцлер добавил, что его переговоры с российской стороной абсолютно легальны с юридической точки зрения, причем они не могут привести к неприятностям лично для него.
Шредер добавил, что для Украины есть путь к безопасности через внеблоковый статус.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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