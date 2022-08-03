В России запретили неонацистское молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»*

Омский областной суд признал неформальное молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ.

В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба Омского городского суда РФ сообщила о признании праворадикального молодёжного объединения «Народное объединение русского движения»* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

Отмечается, что в отношении создателей организации выступающих против проживания неславян в России «Н.О.Р.Д»* омичи Васютина и Лобова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ.

* Запрещённая в России экстремистская организация

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 