В России запретили неонацистское молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»*
Омский областной суд признал неформальное молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ.
В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба Омского городского суда РФ сообщила о признании праворадикального молодёжного объединения «Народное объединение русского движения»* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
Отмечается, что в отношении создателей организации выступающих против проживания неславян в России «Н.О.Р.Д»* омичи Васютина и Лобова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ.
* Запрещённая в России экстремистская организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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