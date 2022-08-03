В России запретили неонацистское молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»*

Омский областной суд признал неформальное молодёжное объединение «Н.О.Р.Д»* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ.

В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба Омского городского суда РФ сообщила о признании праворадикального молодёжного объединения «Народное объединение русского движения»* экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

Отмечается, что в отношении создателей организации выступающих против проживания неславян в России «Н.О.Р.Д»* омичи Васютина и Лобова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ.