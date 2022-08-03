Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в Северную Корею
Руководство КНДР считает возможным визит главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в страну.
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора 3 августа сообщил, что Пхеньян рассматривает возможность поездки руководителя ДНР Дениса Пушилина в КНДР.
Однако, говорит Мацегора, в данный момент обмена делегациями произойти не может.
Причиной этого является жесткий карантинный режим, который установился в КНДР на протяжении последних 2,5 лет.
Мацегора говорит, что непосредственно общается с Денисом Пушилиным и передает информацию о дипломатии с Северной Кореей.
Посол России в Северной Корее говорит, что, когда ограничения будут ослаблены, отношения между странами будут реализованы на практике.
ДНР несколько дней назад предложило Пхеньяну организовать визит Дениса Пушилина в Пхеньян.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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