Пхеньян рассматривает возможность визита Пушилина в Северную Корею

Руководство КНДР считает возможным визит главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в страну.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора 3 августа сообщил, что Пхеньян рассматривает возможность поездки руководителя ДНР Дениса Пушилина в КНДР.

Однако, говорит Мацегора, в данный момент обмена делегациями произойти не может.

Причиной этого является жесткий карантинный режим, который установился в КНДР на протяжении последних 2,5 лет.

Мацегора говорит, что непосредственно общается с Денисом Пушилиным и передает информацию о дипломатии с Северной Кореей.

Посол России в Северной Корее говорит, что, когда ограничения будут ослаблены, отношения между странами будут реализованы на практике.

ДНР несколько дней назад предложило Пхеньяну организовать визит Дениса Пушилина в Пхеньян.