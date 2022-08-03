Пелоси заявила, что Вашингтон может заключить торговое соглашение с Тайванем

Глава Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала, что Америка может заключить торговое соглашение с Тайванем.

Нэнси Пелоси во время совместной пресс-конференции с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь 3 августа сообщила о возможном торговом соглашении с Тайванем.

По словам Пелоси, они обсудили соглашение и надеются на его скорое принятие.

Визит главы нижней палаты американского Конгресса в Тайвань вызвал дипломатический скандал. Китай выступал резко против него, поскольку считает Тайвань своей территорией.

В связи поездкой Пелоси американского посла в Китае вызвали в МИД КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США о том, что им не стоит играть с огнем, поскольку они «могут обжечься».

Во время визита Байдена в Китай представители США заверили Си Цзиньпина в соблюдении политики «одного Китая».