Вайкуле поступила подло по отношению к Игорю Крутому

Известная в РФ латвийская певица Лайма Вайкуле некрасиво поступила с известным российским композитором Игорем Крутым.

Латвийская артистка Лайма Вайкуле поступила очень некрасиво по отношению к известному в России продюсеру и композитору Игорю Крутому. Подлость певицы касается музыкального фестиваля "Новая волна".

Популярная исполнительница, давая интервью, пожаловалась, что Крутой "несправедливо на нее катит". Вайкуле утверждает, что деятель музыкальной индустрии на неё обиделся, так как та организовала фестиваль "Рандеву" в Юрмале после того, как оттуда ушла "Новая волна".

Композитор же уверяет, что в 2015 году глава Риги в то время Нил Ушаков встречался с руководителем администрации президента России Сергеем Ивановым, чтобы договориться о возвращении "Новой волны" в прибалтийское государство.

После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить "Новую волну" в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, бог ей судья.

Игорь Яковлевич не озвучивал свою позицию относительно поступка Вайкуле до тех пор, пока сама исполнительница не рассказала о ситуации. Композитор говорит о том, что подлость певицы привела к тому, что он к ней "вообще никак" не относится.