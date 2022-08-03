Шольц объявил о прекращении сертификации Северного потока-2

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" прекращен

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" прекращена.

По словам главы немецкого правительства, сейчас есть другие варианты для поставок газа из Российской Федерации в Европу.

"Процесс сертификации "Северного потока - 2" был прекращен, есть другие мощности для поставок газа в Европу", - заявил Шольц.

Напомним, что ранее в Германии заявили о том, что страна не может назвать место нахождения турбины для первого "Северного потока".