Шольц объявил о прекращении сертификации Северного потока-2
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" прекращен
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" прекращена.
По словам главы немецкого правительства, сейчас есть другие варианты для поставок газа из Российской Федерации в Европу.
"Процесс сертификации "Северного потока - 2" был прекращен, есть другие мощности для поставок газа в Европу", - заявил Шольц.
Напомним, что ранее в Германии заявили о том, что страна не может назвать место нахождения турбины для первого "Северного потока".
Опубликовано: Николай Скира
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