Канцелярия Госсовета КНР на фоне визита Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон и Тайбэй уничтожили мир в регионе.

Высший орган исполнительной власти Китая 3 августа заявил, что Соединенные штаты Америки и правящая партия на Тайване Демократическая прогрессивная партия уничтожили мир в прибрежных водах Китая.

Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что Демократическая прогрессивная партия стала пешкой Вашингтона и организовала провокацию, чтобы добиться своего суверенитета от Пекина.

США же непрерывно «подкидывали дров», намереваясь сдерживать Китай с помощью Тайваня.

Он добавил, что разжигателями конфликта между Тайванем и Китаем являются именно США.

Ранее глава нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что США и Китай могут подписать торговое соглашение.