Госсовет КНР обвинил США и Тайвань в разрушении мира в Тайваньском проливе
Канцелярия Госсовета КНР на фоне визита Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон и Тайбэй уничтожили мир в регионе.
Высший орган исполнительной власти Китая 3 августа заявил, что Соединенные штаты Америки и правящая партия на Тайване Демократическая прогрессивная партия уничтожили мир в прибрежных водах Китая.
Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что Демократическая прогрессивная партия стала пешкой Вашингтона и организовала провокацию, чтобы добиться своего суверенитета от Пекина.
США же непрерывно «подкидывали дров», намереваясь сдерживать Китай с помощью Тайваня.
Он добавил, что разжигателями конфликта между Тайванем и Китаем являются именно США.
Ранее глава нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что США и Китай могут подписать торговое соглашение.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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