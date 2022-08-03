Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за её визита на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку американского спикера Нэнси Пелоси на Тайвань.
В среду, 3 августа 2022 года, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём аккаунте социальной сети Truth Social высказался по поводу поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси в Тайбэй.
Трамп не может понять цель визита Пелоси на Тайвань и уверен, что она попросту сошла с ума, а также подчеркнул, что всё, за что бы не взялась Нэнси Пелоси, в конечном итоге заканчивается плохо.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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