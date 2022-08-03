Вайкуле подверглась критике за то, что вышла на сцену с флагом Украины

После того как Лайма Вайкуле позволила себе обозначить позицию относительно ситуации в Украине, она была раскритикована российскими коллегами и простыми жителями РФ, среди которых оказался и блогер Михаил Шахназаров.

Латвийская артистка Лайма Вайкуле не высказывалась по поводу спецоперации с её начала. На днях певица ясно дала понять, что думает о ситуации в Украине.

Журналист и писатель Михаил Шахназаров негативно отреагировал на поступок Вайкуле в литовском городе Паланге.

На одном из своих выступлений в курортном городе исполнительница вынесла на сцену флаг Украины, демонстрируя таким образом своё отношение ко всему происходящему в мире.

Зрители восторженно восприняли подобное действие Вайкуле, радостно поддержав артистку криками, но жители РФ приняли поступок звезды как личную обиду. Россияне сочли это предательством со стороны певицы, которая хорошо известна на территории российского государства.

Шахназарова демонстрация Вайкуле своего отношения к украинскому кризису не удивила. Публицист давно понял, что звезда сцены уже много лет воспринимала страну как площадку для зарабатывания денег, а о любви к российским поклонникам речи нет.

Иллюстрация к песне "Я вышла на Пикадилли". Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком.

После того как спецоперация России на Донбассе была запущена, общество раскололось на 2 лагеря. В большей степени эта ситуация характерна для РФ. В Европе и США основная масса находится на стороне Украины