Bloomberg: США поздравило Пелоси с удачным визитом в Тайвань

Белый дом и демократическая партия поздравили Пелоси с удачным визитом в Тайвань, тем самым делая ее представителем, которая объединила сразу несколько партий.

Трудно вспомнить время, когда демократы и республиканцы были так едины в каком-либо вопросе. С момента голосования Конгресса против импичмента Дональда Трампа после осады Капитолия США 6 января 2021 года две партии разделились сильнее, чем почти в любой другой момент в истории.

Но во вторник, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, третий по старшинству демократ, приземлилась на Тайване, они, казалось, смогли отложить свои разногласия в сторону.

Митч Макконнелл, лидер меньшинства в Сенате, и два десятка других республиканцев в Сенате выступили с редким заявлением в поддержку скандальной поездки госпожи Пелоси на самоуправляющийся остров у берегов Китая, которая вызвала гнев Пекина.

Даже бывший госсекретарь Майк Помпео, республиканец, работавший в администрации Трампа, написал в Твиттере: “Нэнси, я пойду с тобой. Я запрещен в Китае, но не на свободолюбивом Тайване. Увидимся там!”