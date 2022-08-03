Певцов высказался о звёздах, вернувшихся в Россию: держать подальше от медиаполя

Актёр и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов считает, что устроить на работу известных личностей, которые вернуться на родину, можно, но о прежних позициях знаменитостям придётся забыть.

Известный актер и политик Дмитрий Певцов убеждён, что всех осудивших Россию артистов надо обеспечить работой, но без "мелькания" этих личностей в медиапространстве.

Певцов поддержал действия властей РФ вскоре после запуска спецоперации на Донбассе. Актёр уверен, что если все "бежавшие" за рубеж отечественные звёзды захотят вернуться на родину, не стоит больше им доверять.

Подобных личностей нужно держать на расстоянии, чтобы не допустить новых вероятных провокаций.

Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте.

На работу, по мнению политика, их устроить можно, но не на должности, занимаемые ранее, где они снова могут высказывать антироссийскую позицию.

Ну, можно их устроить, конечно, на работу, выплатить денежки. Но не на тех позициях, где они могут сильно нагадить. В серьезное медиапространство их пускать нельзя. А так пусть работают.

Сам артист прекратил общение с теми, кто осудил спецоперацию России в Украине. Ударом для Певцова было то, что недавно он узнал, что один его очень близкий человек оказался не на стороне РФ.

Звезда экрана и сцены планирует поговорить с ним и объяснить, как обстоят дела в действительности.

Убежден, Россия будет одним из центров многополярного мира. С Россией будут считаться: им (США и Европе) придется приползти с извинениями. Уверен, вместе с этим уйдут запреты на все русское, на литературу и искусство.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова поведала о предательстве её российскими коллегами.