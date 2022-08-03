Российские артиллеристы уничтожили две РСЗО «Град» и пять САУ «Гвоздика»
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об успехах проведения контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами.
В среду, 3 августа 2022 года, во время утреннего брифинга Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в результате высокоточного артудара значительно сократили количество вооружения ВСУ.
Конашенков отметил, что в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики солдатами российской армии были нейтрализованы два взвода реактивной системы залпового огня «Град», пять взводов самоходной гаубицы «Гвоздика», а также три 2А65 «Мста-б» и две Д-30 украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Ротару обозначила свою позицию относительно спецоперации
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Bloomberg: Китай заявил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре