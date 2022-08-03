Российские артиллеристы уничтожили две РСЗО «Град» и пять САУ «Гвоздика»

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об успехах проведения контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами.

В среду, 3 августа 2022 года, во время утреннего брифинга Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в результате высокоточного артудара значительно сократили количество вооружения ВСУ.

Конашенков отметил, что в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики солдатами российской армии были нейтрализованы два взвода реактивной системы залпового огня «Град», пять взводов самоходной гаубицы «Гвоздика», а также три 2А65 «Мста-б» и две Д-30 украинской стороны.