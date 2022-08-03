Шольц: Сертификация Северного потока-2 прекращена
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация Северного потока-2 прекращена.
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о столь обсуждаемом проекте газопровода "Северный поток-2".
Глава правительства ФРГ заявил, что сертификация "Северного потока-2" прекращается.
Причиной такого решения немецкий канцлер назвал наличие иных способов поставок газа в Евросоюз.
"Процесс сертификации "Северного потока - 2" был прекращен, есть другие мощности для поставок газа в Европу", - заявил Шольц.
Опубликовано: Николай Скира
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