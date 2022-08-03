Первое украинское судно с зерном успешно прибыло в Стамбул

Инспекторы в среду поднялись на борт первого грузового судна, покинувшего Украину с тех пор, как Россия вторглась в ее соседнюю страну, после того как судно бросило якорь у берегов Стамбула.

Официальные лица от разных государств должны были проверить, соответствует ли отгрузка зерна соглашению, подписанному в прошлом месяце Москвой и Киевом, чтобы разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины и ослабить глобальный продовольственный кризис.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, которое, по данным Организации Объединенных Наций, перевозит 26 527 тонн кукурузы, отправилось в понедельник из Одессы на черноморское побережье Украины. Его конечным пунктом назначения является Ливан.

Судно встало на якорь в среду недалеко от устья Босфорского пролива, соединяющего Черное море с Мраморным морем и далее с Эгейским морем.

Ожидается, что в ближайшие дни отправятся новые суда из Украины, что вселяет надежду на то, что мировой дефицит продовольствия может быть уменьшен. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, около 27 судов ждут в трех украинских портах с грузом и подписанными контрактами, готовые к отправке.

По оценкам, с начала войны в Украине застряло около 20 миллионов тонн зерна.

Задержка поставок из-за войны усугубила рост цен на продовольствие во всем мире и поставила под угрозу голод и политическую нестабильность в развивающихся странах.