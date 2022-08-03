Орбан назвал Трампа важным соратником в борьбе за мир на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является союзником за мир на Украине.
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан 3 августа заявил, что для установления мира в Украине Соединенные штаты Америки должны быть сильными.
Поэтому экс-глава Белого дома Дональд Трамп является союзником в борьбе за мир.
Орбан сказал, что они с Трампом борются с нелегальными мигрантами, слишком низкими налогами и военной агрессией.
Он заявил, что они с Трампом имеют общую позицию по поводу способов победы над военной инфляцией и военным экономическим кризисом и считают необходимостью установление мира.
Накануне Орбан заявлял, что мир на Украине установится лишь после переговоров Москвы и Вашингтона.
Европа, по мнению Орбана, не может быть посредником, поскольку не обеспечила выполнение Минских соглашений.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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