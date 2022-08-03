Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Крым - российский, Кремль хочет переговоров с Украиной

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкому еженедельнику Stern и телеканалу RTL/ntv рассказал, что "Кремль хочет решения российско-украинского конфликта путем переговоров".

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подтвердил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве в конце июля. Темой разговора был конфликт в Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, его можно было бы постепенно расширить, включив в него прекращение огня", - оценил ситуацию Шредер.

Бывший канцлер Германии заявил, что спецоперация в Украине была "ошибкой российского правительства". При этом он добавил, что "важные проблемы можно решить". По словам Шредера, Крым является российским и этот вопрос "может быть решен со временем, может быть, не через 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении".

Бывший политик также оценил, что противодействие Германией вступлению Украины в НАТО в 2008 году было "мудрым решением". Он упомянул об альтернативе нейтралитета Украины без членства в альянсе.

"Вопрос Донбасса сложнее. Минские соглашения предусматривают, что Донбасс должен оставаться в составе украинского государства, но при этом русское меньшинство будет иметь больше прав. Но украинцы даже отменили двуязычие на Донбассе", - отметил Шрёдер.

По его словам, для этого необходимо найти решение, основанное на модели швейцарского кантона.

Шредер также отметил, что в отношении конфликта в Украине должны быть "уступки с обеих сторон", и уступки со стороны Украины не должны рассматриваться как "диктат русского мира".

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017-2022 годах возглавлял совет директоров российской нефтяной компании "Роснефть".