Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за ее поездки на Тайвань
3 августа экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Нэнси Пелоси за визит на Тайвань.
Бывший президент США Дональд Трамп негативно высказался в своей соцсети Truth Social о визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В своем сообщении Трамп назвал Пелоси "сумасшедшей", так как этот визит только обостряет отношения между Китаем и США.
Отмечается, что это первый визит Нэнси Пелоси на Тайвань с 1997 года. Китайское правительство рассматривает Тайвань, как свою провинцию и видит в этом посещении прямую угрозу своему суверенитету.
Опубликовано: Елена Калиновская
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