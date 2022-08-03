Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за ее поездки на Тайвань

3 августа экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Нэнси Пелоси за визит на Тайвань.

Бывший президент США Дональд Трамп негативно высказался в своей соцсети Truth Social о визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В своем сообщении Трамп назвал Пелоси "сумасшедшей", так как этот визит только обостряет отношения между Китаем и США.

Отмечается, что это первый визит Нэнси Пелоси на Тайвань с 1997 года. Китайское правительство рассматривает Тайвань, как свою провинцию и видит в этом посещении прямую угрозу своему суверенитету.