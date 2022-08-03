Bloomberg: Китай заявил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня

Китайские власти дали предупреждение, чтобы самолеты избегать полетов вокруг Тайваня, поэтому некоторые маршруты будут изменены.

Китайские власти не на шутку переполошились узнав о приезде Пелоси в Тайвань. Теперь Пекин настроен решительно и не желает подпускать к Тайваню никого. Небо над ними теперь закрытая зона.

“Китай отдал распоряжение закрыть небо над Тайванем и поставил запрет на полеты самолетов азиатских авиакомпании, поскольку там находятся военные, которые сейчас проходят учение. Теперь Тайвань ждет горячее время”, – говорится в сообщении агентства.

Данное сообщение было отправлено в разные авиакомпании еще 2 августа, однако это не помешало Пелоси приземлиться на берега острова. На данный момент шесть районом по китайским меркам уже отмечены как опасные. Теперь запреты на полеты будут осуществляться с 4 августа в 12 часов дня до 7 августа в 12 часов дня.

Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером с визитом, пообщалась с местными властями и пообещала оказать поддержку до того момента, пока Китай не признает их самостоятельным государством.

Данная поездка имеет очень исторически важное значение. Тайвань считается непризнанным государством с 1997 года.