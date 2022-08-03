Ротару обозначила свою позицию относительно спецоперации

Известная певица София Ротару с начала спецоперации не высказывалась по данному поводу, за что критиковалась в родной Украине. Сейчас артистка прервала молчание.

Исполнительница София Ротару, известная ещё с советских времён, исчезла из соцсетей. Только в настоящее время популярная артистка прервала молчание.

До того как началась спецоперация России в Украине, знаменитость регулярно выкладывала фотографии своего семейства на своей страничке в социальных сетях.

После известных событий звезда сцены почти перестала общаться с фанатами своего творчества. Только совсем недавно именитая артистка решила поделится новым снимком, при этом дав понять как относится к ситуации в родной Украине.

Боль.

Ранее сообщалось, что сын Софии Михайловны всегда держит при себе фотографии звёздной матери "как иконы". На снимках певица изображена в годы своей молодости.

Недавно музыкальный продюсер Сергей Лавров поведал о том, что ждёт артистку на российской сцене.

Лавров убеждён, что знаменитость является патриоткой и никогда не уедет из родной Украины.

Она очень любит Киев, у нее там прекрасный дом, любимая собака и родственники. Куда она уедет? Никогда в жизни. И думаю, что выступать она будет.

Продюсер надеется, что София Михайловна не забудет о своих российских фанатах.

В украинском государстве певица подвергается критике из-за того, что не высказывает отношения к проводимой спецоперации РФна Донбассе. Некоторые украинцы даже призывают устроить Ротару бойкот, не посещая её концерты.