Ротару обозначила свою позицию относительно спецоперации
Известная певица София Ротару с начала спецоперации не высказывалась по данному поводу, за что критиковалась в родной Украине. Сейчас артистка прервала молчание.
Исполнительница София Ротару, известная ещё с советских времён, исчезла из соцсетей. Только в настоящее время популярная артистка прервала молчание.
До того как началась спецоперация России в Украине, знаменитость регулярно выкладывала фотографии своего семейства на своей страничке в социальных сетях.
После известных событий звезда сцены почти перестала общаться с фанатами своего творчества. Только совсем недавно именитая артистка решила поделится новым снимком, при этом дав понять как относится к ситуации в родной Украине.
Боль.
Ранее сообщалось, что сын Софии Михайловны всегда держит при себе фотографии звёздной матери "как иконы". На снимках певица изображена в годы своей молодости.
Недавно музыкальный продюсер Сергей Лавров поведал о том, что ждёт артистку на российской сцене.
Лавров убеждён, что знаменитость является патриоткой и никогда не уедет из родной Украины.
Она очень любит Киев, у нее там прекрасный дом, любимая собака и родственники. Куда она уедет? Никогда в жизни. И думаю, что выступать она будет.
Продюсер надеется, что София Михайловна не забудет о своих российских фанатах.
В украинском государстве певица подвергается критике из-за того, что не высказывает отношения к проводимой спецоперации РФна Донбассе. Некоторые украинцы даже призывают устроить Ротару бойкот, не посещая её концерты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Дмитрий Песков: президент России и экс-канцлер ФРГ обсуждали энергокризис в Европе
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
В Молдавии протестующие подарили Саунду корзину с навозом
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре