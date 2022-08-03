Пелоси покидает Тайвань спустя 20 часов от прилета

Самолет Нэнси Пелоси покидает аэропорт столицы Тайваня вместе с ее командой.

3 августа из аэропорта Тайбэя вылетел самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и сопровождающая ее делегация.

Японские журналисты сообщают, что одновременно с вылетом самолета Пелоси шесть американских истребителей F-15 и три заправочных самолета поднялись в воздух с военной базы США на Окинаве.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

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