Пелоси покидает Тайвань спустя 20 часов от прилета
Самолет Нэнси Пелоси покидает аэропорт столицы Тайваня вместе с ее командой.
3 августа из аэропорта Тайбэя вылетел самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и сопровождающая ее делегация.
Японские журналисты сообщают, что одновременно с вылетом самолета Пелоси шесть американских истребителей F-15 и три заправочных самолета поднялись в воздух с военной базы США на Окинаве.
Опубликовано: Елена Калиновская
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