Нико Хюлкенберг вернулся в Aston Martin после длительного перерыва
Немецкий гонщик снова сел за руль Aston Martin после перерыва в четыре месяца.
Aston Martin, в отличие от большинства команд Формулы 1, после Гран При Венгрии не вернулась на свою базу, а осталась в Хунгароринге. Совместно в Pirelli будут протестированы прототипы шин для следующего сезона.
Изначально тестовые заезды проводил основной гонщик команды Лэнс Стролл, но затем его сменил Нико Хюлкенберг. Немецкий гонщик не садился за руль гоночного болида четыре месяца.
Последний раз Хюлкенберг отметился на Гран При Саудовской Аравии. Нико заменил заболевшего Себастьяна Феттеля.
Опубликовано: Максим Алексеев
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