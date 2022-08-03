Нэнси Пелоси завершила свою поездку в Тайвань и направляется в Сеул
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань и вылетела в сторону Южной Кореи.
3 августа ряд тайваньских СМИ сообщили о завершении рабочего визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, где она встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Отмечается, что спецборт Пелоси вылетел из аэропорта Суншань и направился в Сеул. Примечательно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ушёл в отпуск на время запланированной поездки американского спикера в Сеул.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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